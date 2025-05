Faber rivive al Puccini. Cover di solidarietà per Giglio Amico

In omaggio e ricordo di Fabrizio De André. Stasera al Teatro Puccini sarà una serata fantastica, dove la poesia e la musica si coniugano alla solidarietà, creando emozioni e divertimento. Lo spettacolo avrà inizio alle 20,45 ed è stato organizzato da Giglio Amico, associazione Onlus che devolverà il ricavato in beneficenza. Sul palco il concerto della Tribute Band ‘Via del Campo’ nata nel 2006: un gruppo poliedrico formato da sei elementi provenienti da varie esperienze e con diverso background musicale. La finalità è di proporre dei Tribute Concert di Fabrizio De André attraverso gli arrangiamenti che furono della Premiata Forneria Marconi arricchiti da alcune licenze nate durante le prove del gruppo. Il concerto proposto è un’imperdibile occasione per riascoltare le canzoni del grandissimo cantautore genovese e cantarle con nostalgia e magia, vivendo momenti struggenti e romantici, così come i ritmi più mossi e trascinanti.

Il gruppo ‘Via del Campo’ si forma nell’estate del 2006, a Firenze, dall’idea di alcuni amici spinti dalla voglia di far musica insieme. Il progetto prende forma con l’intento di riproporre le musiche raffinate ed i testi poetici di De André, dall’irriverente ‘Bocca di Rosa’ al trascinante ‘Il Pescatore’, dalla fiaba dei nostri giorni ‘Sally’ all’ardente ‘Il Testamento di Tito’, attraverso gli arrangiamenti che furono della Pfm, ognuno mettendo un pizzico della propria personalità nell’eseguire i brani, sempre attenti però a mantenere intatto lo stile e il sapore originali. L’offerta minima per partecipare è di 15 euro a favore di Giglio Amico. L’organizzazione di volontariato nasce nel 1996 fra i componenti di una squadra delle giovanili della Fiorentina degli anni ‘60. Ad oggi sono stati distribuiti oltre un milione e duecentomila euro. Info e prenotazioni al numero 349.7320489.

Francesco Querusti