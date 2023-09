Nuova pista d'atletica a Monsummano allo Strulli: ecco cosa c'è da sapere

Forse non si giocherà la prima di campionato, ma per ottobre lo stadio Strulli di Monsummano sarà pronto a ospitare di nuovo partite, allenamenti e anche l’atletica. Sono in fase di ultimazione infatti i lavori di rifacimento della pista d’atletica iniziati i primi di maggio scorso. Dopo aver grattato via il vecchio manto, la ditta incaricata per un appalto di circa 700 mila euro, ha ripristinato i vari strati della pista. "La prossima settimana – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Arcangelo Crisci – gli operai finiranno il lavoro con la segnaletica orizzontale, le strisce bianche sulla pista e poi dovremmo aver finito. Lo stadio Strulli si configura così come una delle migliori strutture sportive esistenti a livello regionale".

Più cauto l’assessore allo sport Libero Roviezzo, che comunque tranquillizza sull’inizio delle attività sportive. "Lo sport allo stadio ripartirà in modo regolare a breve – ha spiegato – non appena sarà ultimata la pista d’atletica e lo Strulli non sarà più area di cantiere. Per quanto riguarda le partite, forse non riusciremo a giocare lì la prima di campionato che probabilmente salterà, ma entro la fine di settembre dovremmo poter finire tutti i lavori". Per l’inaugurazione ci vorrà ancora del tempo. "Per il taglio del nastro ufficiale – chiosa Roviezzo – sarà necessario attendere ancora un po’, tuttavia i primi di ottobre saremo pronti per dare avvio agli allenamenti su campo e su pista in uno stadio ormai completamente rinnovato". Quella alla pista d’atletica infatti è solo l’ultimo stralcio di una serie di lavori partiti anni e anni fa e avviati già con la precedente amministrazione Vanni e che sono avvenuti con contributi vari a cui hanno partecipato dai privati al Pnrr. Lo stadio Strulli si vede dunque rinnovato nell’efficientamento energetico, nelle tribune, ormai allargate e coperte e adesso anche nella pista d’atletica che da decenni chiedeva un restauro profondo.

