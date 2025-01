Il sindaco Fossi punta sulla cultura: "Ora un teatro e la biblioteca rifatta"

"La soddisfazione principale? Aver aperto a Signa moltissimi cantieri. Il rammarico, i tempi estremamente lunghi con i quali ci troviamo a fare i conti". Il sindaco di Signa, Giampiero Fossi, traccia il tradizionale bilancio dell’anno appena concluso e annuncia gli obiettivi per il 2025.

Che anno è stato il 2024?

"Complesso, anche per il passaggio elettorale che ha ridotto la possibilità di portare avanti i progetti. È stato però anche l’anno dell’adozione di importanti strumenti urbanistici e dell’avvio di tanti cantieri".

Uno fra questi, ovvero il rifacimento di via Roma, è stato e resta al centro delle polemiche. avete fatto degli errori?

"Credo che il progetto portato avanti sia il migliore per quel tratto di strada. Avevamo ipotizzato anche di lasciar perdere la ciclabile e di fare sono parcheggi, ma i mezzi di soccorso non sarebbero potuti passare. In questo modo invece, in caso di necessità, la ciclabile è percorribile. Siamo inoltre convinti che via Roma possa smettere di rappresentare solo una strada di passaggio e, grazie alla viabilità alternativa, essere valorizzata".

I tempi però si sono allungati moltissimo: a che punto siamo?

"Acquisiremo la ciclabile e i marciapiedi entro fine mese, riportando anche il mercato settimanale in quel tratto di via Roma. Prima di prendere in carico le opere stiamo facendo le ultime verifiche e i collaudi. Infine, per l’asfaltatura dovremo aspettare primavera".

Altri progetti per il 2025?

"Il 1° marzo ci sarà l’inaugurazione del nuovo comando della municipale in via Santelli, che sarà subito operativo, mentre nell’attuale sede dei vigili andranno alcuni uffici comunali. Stiamo lavorando perché il 2025 sia l’anno del teatro, sempre in via Santelli, dove stiamo mettendo a norma gli impianti. Contiamo di concludere a breve il raddoppio della biblioteca e la ristrutturazione dell’elementare di San Mauro. Infine, la Regione sta andando avanti col nuovo ponte sull’Arno e siamo ottimisti sulla partenza dei lavori nei prossimi mesi, che si legheranno a quelli per l’estensione di via Arte della Paglia e per il ponte sul Bisenzio".

Un rammarico?

"I tempi dei cantieri. Tanti lavori vanno avanti a rilento e questo crea malcontento. I rapporti con le ditte sono però spesso complicati e un Comune come il nostro ha tutti i problemi di una grande città, ma molte meno risorse a livello di fondi e di personale".