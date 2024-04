Il Sassuolo in ritiro a Firenze. Sceglie la Ginestra per allenarsi

Non capita tutti i giorni di aver i campioni della serie A davanti ai propri occhi. E anche se non sono i beniamini della propria squadra del cuore, è stata una grande emozione per i baby calciatori della polisportiva Ginestra scattarsi foto con i professionisti del Sassuolo.

Pinamonti, Laurientè, il portiere Consigli e tanti altri: la formazione emiliana si sta preparando per la partita di domenica sera allo stadio Franchi allenandosi sul manto in erba del campo sportivo della frazione di Lastra a Signa.

Ma ieri, al termine della seduta di allenamento, anche se in un momento delicatissimo per la classifica, i calciatori neroverdi hanno messo da parte la tensione del campionato e si sono concessi ai ragazzini della società biancorossa, che prima del loro allenamento al campo sportivo hanno incrociato questi “colleghi“ davvero speciali.

La formazione allenata da Ballardini, giunta alla Ginestra in pullman, è in ritiro a Firenze da qualche giorno. La partita con la Fiorentina è una sorta di ultima spiaggia per una formazione che, nonostante tanti nomi di qualità, quest’anno è incappata in un’annata storta.

La presenza del Sassuolo in questi giorni alla Ginestra ha incuriosito un po’ tutto il paese. Ma non è la prima volta che lo stadio ginestrino viene calcato dai big.

In tanti appassionati ricordano quando, in un impianto gremito, Roberto Baggio giocò qui con la maglia viola una partita del Torneo di Viareggio.