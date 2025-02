Il Sanremo fiorentino. Miriam Leone e l’aborto della Fallaci: "Sono rimasta incinta"

Firenze, 14 febbraio 2025 – Una bella sorpresa per il sergente Carlo Conti. Il conduttore del Festival di Sanremo che sta battendo tutti i record ieri mattina ha ricevuto un premio particolare e gradito. Ricordi di naja, perché i ragazzi della generazione di Conti hanno svolto il servizio militare. Nel corso della conferenza stampa che ogni mattina di Festival è in programma all’Ariston, l’Esercito Italiano, che ha un’emittente radiofonica sul web, Radio Esercito, l’ha voluto omaggiare con un cimelio molto particolare. Si tratta del foglio matricolare del servizio militare che il conduttore di Sanremo svolse proprio a Firenze dopo un periodo di CAR nelle Marche. Conti faceva parte del terzo scaglione del 1982 e si è congedato con il grado di sergente.

Durante la conferenza stampa il tenente colonnello Alessandro Faraò, direttore artistico di Radio Esercito, ha parlato della carriera militare di Carlo Conti. "Tra i tuoi mille lavori – ha detto rivolgendosi a lui – ce n’è stato anche uno con le stellette. Siamo andati nell’archivio e abbiamo trovato qualcosa che ti riguarda". Il foglio matricolare è il documento dove vengono annotate tutte le vicende e i servizi di ogni militare. A Conti è stato consegnato questo atto ufficiale insieme all’atto di giuramento. Il ’re’ della televisione italiana ha ricordato allora le fasi della sua leva: "Andai a Falconara nelle Marche per far parte del Centro addestramento reclute e poi sono stato destinato a Firenze. Non dormivo a casa ma in caserma, in via della Scala. Sono stato congedato come sergente". Il commento del presentatore alla consegna del premio è stato bello ed emozionante: "Saluto tutti i militari del mondo che lavorano per la pace".

Nella serata di ieri del Festival Conti era affiancato nella co-conduzione da Mirian Leone. L’attrice ha parlato di una grande fiorentina che ha tenuto alto il nome della città in tutto il mondo: Oriana Fallaci. Il 18 febbraio su Rai1 Miriam Leone vestirà i panni della Fallaci e qualcuno le ha chiesto se non ritenga i due ruoli, quallo a Sanremo e quello sullo schermo, troppo diversi.

"I ruoli non definiscono le donne – ha risposto Miriam Leone – Come Oriana Fallaci esploriamo gli inizi della sua carriera tra coraggio e fragilità, a Sanremo sono sul palco in un momento di divertimento. Ci sono momenti e ruoli diversi, sia per le donne che per gli uomini".

Nel parlare della sua interpretazione di Oriana Fallaci, la Miss Italia 2008 ha spiegato anche che si è trovata a raccontare la forza e fragilità che la caratterizzavano, cercando di trasmetterle sullo schermo. E ha aggiunto: "Mentre giravo la serie e raccontavo l’aborto di Oriana Fallaci, sono rimasta incinta di mio figlio. E’ stato un momento molto forte professionalmente e personalmente".