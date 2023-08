Il saluto del comandante Caporaso Lascia Pontassieve con meno reati

di Leonardo Bartoletti

Sei anni che sono volati. Un periodo di tempo nel quale il Tenente Colonnello Giancarlo Caporaso ha saputo guidare la Compagnia di Pontassieve con professionalità ed efficienza. Ottenendo brillanti risultati dal punto di vista operativo.

Ma, anche, riuscendo a coordinare il lavoro nel costante apprezzamento dei colleghi e delle istituzioni con le quali il comandante ha sempre collaborato.

Questo ha - di conseguenza - portato ad avere organizzazione nel lavoro e positive ricadute su un territorio che, oggi, dati alla mano, in termini di sicurezza e prevenzione può vantare standard decisamente importanti. Ufficialmente il tenente Colonnello Caporaso ha lasciato l’incarico con la giornata di ieri. Aveva preso il comando nel settembre 2017, all’indomani del passaggio della sede di Pontassieve da Tenenza a Compagnia, avvenuto formalmente il 4 settembre di sei anni fa.

L’Ufficiale, 49 anni, di origini napoletane, laureato in ingegneria, andrà a rivestire l’incarico di Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Terni. Per lui si tratta di un ritorno in Umbria, regione dalla quale proveniva prima di arrivare in Valdisieve con il compito di organizzare la nuova Compagnia. Nel corso della sua carriera, il Tenente Colonnello Caporaso ha rivestito incarichi di Stato Maggiore al Comando Generale, al Comando Interregionale Podgora e, da ultimo, al Comando Legione Carabinieri Umbria mentre, in ambito territoriale, ha comandato il Nucleo Operativo e Radiomobile delle Compagnie di Piombino (Livorno) e Spoleto (Perugia).

Prima di guidare la compagnia di Pontassieve nel corso di sei anni caratterizzati da importante e positivi risultati. Oggi verrà annunciato il nome di chi prenderà il suo posto.