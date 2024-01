Il saluto a don Alessandro, 15 anni con la città

Una domenica di festa per salutare don Alessandro Tucci, da quindici anni pievano di Signa. Il sacerdote, che ha guidato per tre lustri la pieve dei Santi Giovanni Battista e Lorenzo, andrà in pensione. La comunità si è stretta a lui per ringraziarlo del lungo periodo di attività e impegno: a salutarlo, domenica mattina, una chiesta gremita di persone, molte delle quali hanno poi partecipato anche al rinfresco e al pranzo al centro pastorale. "Cosa deve fare un parroco? – ha detto don Alessandro -. Far conoscere Gesù, aiutare i fedeli a innamorarsi di Lui. Se ci sono riuscito, sono contento. Chiedo perdono per le mie mancanze, per certe mie durezze e musate. Saluto tutti: malati, anziani, bambini, giovani, famiglie, persone sole... La Pace di Cristo, nato, morto e risorto, sia con tutti voi". Tante le persone che hanno preso la parola per salutarlo: dai membri del Consiglio pastorale, al sindaco Fossi, che ha consegnato una targa di ringraziamento a nome dell’amministrazione e della comunità. "Qui – ha detto - don Alessandro è stato un dono per tutti, un pastore vero che, con caparbietà, ha cercato di sfondare nei cuori di ognuno". Domenica, si terrà la prima messa del nuovo parroco, don Matteo Ambu.

Li.Cia.