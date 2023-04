Il ritorno di Cleo T. con un poema sonoro

Dopo i primi due album e i molteplici spettacoli nel mondo Cleo T. torna a Firenze (Circolo Progresso

Via Vittorio Emanuele II, 135 - Venerdì 14 Aprile 2023 ore 21,30 ingresso 10 euro) per presentare il suo terzo disco “How do you find your way in the dark?”, prodotto dal brillante Alex Somers.

Il disco è un’opera onirica che fonde strumenti classici, voci e atmosfere cinematografiche, dove la voce soprano di Cleo dialoga con un pianoforte e un violoncello, in uno spazio ultra-riverberato.

Non un vero e proprio album ma un poema sonoro che ipnotizza l’ascoltatore e sussurra al suo cuore con il linguaggio delle emozioni. Informazioni ai numeri

339-8615225 oppure 333- 7662434