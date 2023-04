Il ricordo di Bongianni Esposizione di 40 opere a palazzo Malaspina

Ad un anno dalla scomparsa di Marco Borgianni, il Comune di Barberino Tavarnelle ha organizzato, in collaborazione con BancaCambiano, uno dei più importanti investimenti culturali nella storia contemporanea di Palazzo Malaspina. Si tratta della prima retrospettiva dedicata allo scultore, pittore, all’artista amico della sua comunità e di Vico d’Elsa di cui era originario, famoso in tutto il mondo. In esposizione 40 opere, alcune inedite, per raccontare il lungo cammino dell’artista di Vico d’Elsa. La mostra, "Marco Borgianni. Diario di un viaggio" ricostruisce il percorso del maestro e crea un punto di approdo che ne ripercorre l’intero itinerario, il primo per l’artista che non ha mai smesso di camminare e incontrare, trasmettere emozioni e lasciarsi contaminare.

I molteplici volti del maestro Marco Borgianni, (1946-2022) sono al centro della prima retrospettiva a lui dedicata visitabile dal 22 aprile al 23 luglio. Un libro d’arte a lui dedicato sarà presentato sabato alle 17,30 in occasione della cerimonia inaugurale della mostra, quando è previsto anche il Concerto dei Maestri di Accademia Malaspina nell’adiacente chiesa di Santa Maria della Neve. La mostra è curata dalla moglie Donella e dal figlio Lorenzo Borgianni ed è patrocinata da Regione, Città Metropolitana di Firenze, Comuni di Siena, Greve in Chianti, San Casciano, Radda in Chianti, Certaldo, Castelfiorentino, Comitato Amici del Palio ed è sostenuta da una fitta rete di partner di respiro regionale e nazionale.

Andrea Settefonti