Il regolamento di condominio e i suoi limiti

Luca

Santarelli

Gentile Avvocato, abbiamo acquistato un immobile da pochi mesi. Il vicino ci ha detto che per secondo il regolamento condominiale non possiamo tenere i due cani (piccola-media taglia) e suonare lo strumento musicale. Ci ha chiesto se ci siamo staccati dall’impianto centralizzato, che anche in questo caso sarebbe vietato dal documento. Noi abbiamo comunicato all’amministratore con preavviso i lavori (compreso il distacco) e nel nostro atto di acquisto questo benedetto regolamento non è citato. Siamo nei guai?

R.

Gentili Lettori, penso che non abbiate problemi particolari, sebbene la vicenda sia complessa e interessante anche nella sua ricostruzione tecnica-giuridica. Il regolamento pare non trascritto nei pubblici registri (c.d. regolamento contrattuale) e quindi potrebbe non valere nei vostri confronti. Infatti, in quanto deliberato dall’assemblea e non riportato nell’atto di acquisto, non può essere dato per conosciuto a voi neo acquirenti-condomini. In ogni caso, un regolamento condominiale, quale codice di regole interne, non può derogare in peggio alle norme di diritto. In estrema sintesi, il distacco dall’impianto centralizzato è previsto dall’art. 1118 del codice civile e se un regolamento lo vietasse, sarebbe sostituto dalla norma di legge. Anche i piccoli animali domestici possono essere tenuti, fermo restando che non devono arrecare disturbo o sporcare le parti comuni. Ed ancora, gli strumenti musicali, nel rispetto delle ore di riposo o notturne, possono essere usati. Insomma, il Condominio è regolato da norme di diritto e buon senso. Ciò detto, se le contestazioni vi sono state fatte a voce, rispondete a voce, se per iscritto occorre che valutiate un risposta scritta, molto equilibrata nella forma e nella sostanza.

