Il post alluvione in via di Morello. Da domani lavori e chiusura

Lavori in ponte, da domani, in via di Morello. La direttrice sarà chiusa in località Casa Spugnoli-Baroncoli, nel tratto antistante al monumento dedicato a don Bortolotti nel luogo della sua uccisione, dalle 8,30 alle 17 di domani e nei giorni successivi con lo stesso orario fino al termine del cantiere.

Gli interventi di sistemazione della strada si rendono necessari dopo gli eventi alluvionali dello scorso 14 marzo che hanno provocato notevoli danni in zona: in particolare si dovrà operare per il ripristino del guado completamente otturato dalle concrezioni di calcare dell’acqua e quindi per l’adeguamento del fondo stradale della strada provvisoria che è stata realizzato per migliorare l’accesso alle case presenti nel tratto. Un’opera dunque necessaria ma che dovrebbe essere conclusa nell’arco di pochi giorni.

Saranno invece decisamente più lunghi i tempi per il ripristino della viabilità di via di Baroncoli per cui occorrerà una progettazione più strutturata, con rilievi geologici, fra l’altro, sulla scarpata. Un intervento inserito fra le somme urgenze dal Comune di Sesto Fiorentino, che si occuperà dell’intervento, con un costo stimato di 500mila euro. Sono in corso comunque contatti fra gli uffici comunali di Sesto e Calenzano per coordinare al meglio i lavori.