Il popolo dem sceglie una donna. Sereni vince lo scontro finale. E ora via alla corsa per il Comune

Sarà Claudia Sereni la candidata a sindaco del Pd per le prossime amministrative. Sereni ha vinto le primarie contro Andrea Giorgi totalizzato 2.348 voti (56,25%) contro i 1.826 dell’attuale vicesindaco (43,7%) al termine di una giornata che ha visto andare ai seggi per esprimere la loro preferenza 4203 elettori del centrosinistra.

Alle primarie di 10 anni fa che consacrarono Sandro Fallani, votarono 6.829 persone, ma c’erano tre candidati. Fallani infatti ottenne 100 voti in più (2.441) rispetto a quelli totalizzati da Sereni in questa tornata. "Sono soddisfatta – ha detto Claudia Sereni – voglio ringraziare le mie sostenitrici e i miei sostenitori per questa corsa incredibile. Ma il bello comincia adesso. Andrea (Giorgi, ndr) mi ha chiamata, domani ci vedremo. Dobbiamo lavorare per il centrosinistra, tutti uniti, perché le elezioni sono vicine e gli avversari saranno agguerriti". Al comitato elettorale di Claudia Sereni erano presenti gli assessori regionali, Monia Monni e Serena Spinelli, e mezza giunta del sindaco Gheri: Alessandro Baglioni, Marcello Dugini, Gianni Borgi. Sereni è sempre stata in vantaggio fin dall’inizio dello scrutinio. Giorgi ha vinto nettamente a Badia a Settimo e di misura a Casellina ma ha pagato pesantemente il voto negli atri quartieri più grandi come il centro dove è stato sconfitto 601 a 387 e Vingone dove pure ha perso 611 a 329.

"Voglio ringraziare tutti i miei sostenitori – ha detto accettando la sconfitta nel suo comitato elettorale di via Pascoli – ci abbiamo provato in tutte le maniera, ma non è andata. Adesso dobbiamo lavorare per la vittoria del centrosinistra alle elezioni del 9 giugno". "Grazie ai due candidati Andrea Giorgi e Claudia Sereni – ha detto il segretario del Pd cittadino, Tommaso Francioli – per l’impegno e la serietà che hanno messo in questo grande risultato. Oggi abbiamo portato un grande risultato di democrazia che supera nell’odierno risultato una partecipazione pari al 10% degli aventi diritto del comune per le prossime elezioni di giugno. Un grazie alla commissione che ha seguito i lavori e a tutti i volontari e le volontarie che hanno animato i seggi, più di 70". Primarie che comunque lasciano strascichi, soprattutto polarizzano l’elettorato del centrosinistra a due mesi dalle elezioni. Su questo gli altri candidati sono pronti ad approfittarne. Da oggi si apre la nuova fase del confronto tra le forze politiche. Sicuramente Claudio Gemelli per il centrodestra cercherà di strappare un buon risultato, ma soprattutto c’è l’esperienza civica di Giovanni Bellosi che per dopodomani dovrebbe fare la sua uscita pubblica con la candidatura ufficiale come alternativa di governo della città al centrosinistra. Una civica che potrebbe avere al suo interno anche un’anima di centrosinistra, oltre a una componente movimentista e un’altra ala di conservatori.