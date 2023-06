Il Polimoda sfila e incanta Talenti al Graduation Show

di Eva Desiderio

I ragazzi che sfilano le loro proposte moda per il Graduation Show 2023 di Polimoda arrivano da tutto il mondo perché questa scuola ad alto tasso di creatività è internazionalissima. Presentano 100 modelli per 28 aspiranti stilisti che si laureano arrivando da 18 diverse nazioni. Un mix di culture, tradizioni, visioni che hanno fatto la differenza stavolta perché il Polimoda ha fatto un bel salto di qualità e di libertà, per aver "coltivato" nei tre anni della scuola che ha la sede principale a Villa Favard nel cuore e nella mente degli studenti identità, ricerca e sperimentazione, sotto la guida del Direttore di Polimoda Massimiliano Giornetti che è stato il direttore artistico della sfilata di fine corso.

Location strepitosa, come l’edificio B4 di Manifattura Tabacchi, dove presto troverà sede il progetto Anarchive e la Biblioteca della scuola, progettato dall’architetto razionalista Pier Luigi Nervi e attiguo al B6 dove Polimoda è già insediato da tempo con aule e laboratori. "Ho voluto dimostrare che gli studenti in questo show hanno uno stile unico, personale, visionario e non replicano idee di altri. Somigliano ai grandi creativi del passato – spiega Massimiliano Giornetti che ha avuto a fianco a sé Carolina Issa, Diego Dolcini, Serge Girardi come mentorship e ispiratori di idee – questa è l’essenza del nostro lavoro e del nostro confronto".

Soddisfatto il presidente di Polimoda Ferruccio Ferragamo. Ospite d’onore Ed Westik con Amy Jackson, molte autorità, imprenditori che hanno a cuore la filiera della mdoa, tanta stampa di prestigio. Alla fine tutti soddisfatti della prova degli studenti che hanno frequentato i corsi di Fashion Design, e i Master di Collection Design e Creative Director. Tendenze over, molto maglieria di estrema bellezza, styling azzeccatissimo, modelle e modelli pieni di personalità, tutto molto inclusivo e poetico come deve essere la moda che spunta nell’animo dei giovani che attraverso lo stile realizzano i propri sogni.