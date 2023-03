Il pianista inglese Lewis torna alla Pergola con gli Amici della Musica

FIRENZE

Continua la programmazione degli Amici della Musica. Oggi alle 16 il pianista inglese Paul Lewis torna alla Pergola per proporre il secondo dei suoi due recital dedicati a Franz Schubert. Un viaggio nelle sfumature della grande scrittura romantica per pianoforte, che questa volta lo vedrà impegnato nell’esecuzione della Sonata n. 15 in do maggiore D. 840, della Sonata n. 13 in la maggiore D. 664 e della Sonata n. 16 in la minore D. 845. Paul Lewis è stato uno degli interpreti più impegnati nel corso delle celebrazioni per il duecentocinquantesimo anniversario beethoveniano: ha preso parte al documentario in tre parti che la BBC ha dedicato al compositore e ha interpretato i Concerti e le Sonate di Beethoven in tutto il mondo. Niente di strano visto che Lewis è considerato universalmente uno dei maggiori interpreti del repertorio classico e, nel corso della sua carriera, ha ottenuto premi internazionali come Strumentista dell’Anno della Royal Philharmonic Society, due premi Edison, tre Gramophone, Diapason d’Or de l’Année, South Bank Show Classical Music Award. I suoi recenti cicli dedicati alle Sonate di Beethoven e Schubert, eseguiti in concerto e registrati su disco, sono memorabili e sono stati acclamati dalle platee di tutto il mondo..

G.Ball.