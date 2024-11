Il peposo diventa Re del weekend. Tre giorni di delizie e tradizioni

Il re peposo torna protagonista del weekend lungo di Impruneta: il piatto tipico del territorio sarà celebrato in tre giorni di eventi e sfide, all’insegna del gusto e della tradizione. Il Peposo Day ormai da qualche anno è stato tolto dalla giornata unica all’interno degli eventi della Festa dell’Uva per avere una vetrina tutta propria e durare più giorni. D’altra parte la sua storia è degna di spessore: il Peposo all’Imprunetina, noto anche come alla Fornacina, ha origini medievali e viene tradizionalmente associato ai mastri fornacini che cuocevano lentamente la carne con vino e spezie nei forni del cotto. La sua notorietà crebbe nel Rinascimento grazie a Filippo Brunelleschi, che scoprì questo piatto in una fornace di Impruneta, dove venivano e vengono prodotte tuttora le tegole della cupola di Santa Maria del Fiore. Il Comune ha anche predisposto una delibera per proteggere e valorizzare la ricetta tradizionale del Peposo all’Imprunetina: l’obiettivo è salvaguardare un piatto simbolo della cultura locale nonché preservarne l’autenticità e la storicità per le generazioni future. Il programma del Peposo day 2024 si apre venerdì al Loggiato del Pellegrino con L’AperiPeposo, che offre un menù basato sul piatto tipico, accompagnato da vini locali. Sabato si terrà la cena con un menù di quattro portate, mentre domenica arriva l’attesa e saporita degustazione del piatto che sarà disponibile per l’asporto fino dal mattino.

Manuela Plastina