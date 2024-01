Il Papa ricorda don Milani: 'I care' un insegnamento universale

Firenze, 22 gennaio 2024 - Il Papa ha ricevuto i membri del comitato nazionale per il centenario della nascita di Don Lorenzo Milani. "Il motto 'I Care' non è un generico 'mi importa', ma un accorato 'm'importa di voi', una dichiarazione esplicita d'amore per la sua piccola comunità; e nello stesso tempo è il messaggio che ha consegnato ai suoi scolari, e che diventa un insegnamento universale", ha sottolineato Papa Francesco.

Il motto 'I care' di don Milani "ci invita a non rimanere indifferenti, a interpretare la realtà, a identificare i nuovi poveri e le nuove povertà, ad avvicinarci a tutti gli esclusi e prenderli a cuore. Ogni cristiano dovrebbe fare in questo la sua parte", ha concluso il Pontefice. Tra i presenti il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Firenze Dario Nardella, Rosy Bindi, presidente del comitato nazionale per il centenario della nascita di Don Milani e il presidente della Fondazione Rosselli (che è anche all'interno del comitato) Valdo Spini.

Nic.Gra.