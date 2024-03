Il Panathlon compie settant’anni con un libro e un annullo filatelico. Festa al centro tecnico di Coverciano

Anniversario di prestigio per il Panathlon Club Firenze presieduto da Maurizio Mancianti, che ha festeggiato i 70 anni al Centro Tecnico di Coverciano. Una giornata ricca di eventi con convegno sull’importanza dell’attività fisica, sui valori etici e sportivi per i giovani e sulla giustizia sportiva. Presentato il libro "70 anni di vita del Panathlon" realizzato da Franco Morabito e Franco Vannini di Ussi Toscana, l’annullo filatelico delle Poste, proiezione di video ed esposizione di foto storiche, sfilata degli abiti di Pola Cecchi e gran galà finale. "Senza memoria non c’è futuro - afferma Mancianti -. Doveroso attingere dalle esperienze passate per portare avanti con determinazione gli ideali del Panathlon rivolti ai giovani e all’aspetto educativo, alla scuola e a tutti i protagonisti dello sport".