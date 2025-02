"Il Mugello diventi un polo di sviluppo economico"

"Il Mugello può essere un polo di sviluppo economico e un punto di riferimento per qualità della vita e servizi, senza perdere la sua identità di cuore culturale e verde di Firenze. Bisogna, però, uscire dallo stallo e da un immobilismo figlio di decenni di disattenzione il primo punto è l’ammodernamento delle infrastrutture, sia su gomma sia su ferro". Lo afferma la deputata Erica Mazzetti di Forza Italia, responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI, dopo una tavola rotonda con le categorie economiche nella sede Mugello-Valdisieve di Confindustria. "La ferrovia Faentina è indispensabile, anche perché le continue interruzioni la rendono inutilizzabile ad oggi, ma non basta. Ho intenzione di portare avanti con Ferrovie e con Anas - prosegue Mazzetti - una lista di priorità per il Mugello. Un’opera indispensabile da fare è il collegamento Scarperia-San Piero-Calenzano, la provinciale 107, per collegare il Mugello con il cuore produttivo della Toscana, la Piana fra Firenze e Prato".