Il mosaico artistico degli studenti. Si rilancia la terrazza panoramica

Gli studenti riempiono di stelle con la loro fantasia la nuova terrazza panoramica di Barberino. Ognuno con la propria idea di traccia luminosa nell’universo. Un’unica visione d’arte pubblica, collettiva, composta da 2.500 mattonelle, frammenti o punti di vista sul mondo, usciti dai laboratori di ceramica, allestiti nel giardino Sottovico, a Vico d’Elsa. Qui gli studenti dell’istituto comprensivo Don Lorenzo Milani di Barberino Tavarnelle i giovani dell’associazione ’Le Tre e un Quarto’ hanno dato vita ai lavori che andranno a comporre il mosaico artistico per la riqualificazione della terrazza.

Il progetto di condivisione dell’arte è stato finanziato dal Comune di Barberino Tavarnelle e ideato dall’artista Adele Giuntini e dall’architetto Francesco Casella. L’iniziativa, intitolata ’Spazio antico Tempo Nuovo’, si propone di creare un connubio tra il linguaggio dell’arte contemporanea e la partecipazione attiva dei cittadini, in particolare i giovani protagonisti di 125 laboratori artigianali. Entro tutto l’anno dovranno realizzare migliaia di pezzi in terracotta smaltati delle dimensioni 8x13 centimetri. "L’intento è quello di far tornare a vivere una delle ‘finestre’ en plein air più belle del nostro territorio che si affaccia sulla campagna valdelsana e da cui si scorgono borghi, castelli, torri", dichiara il sindaco David Baroncelli.

All’iniziativa prendono parte 800 studenti, tutte le associazioni del territorio, a partire appunto dal Giardino SottoVico che ospita i lavori. "La composizione del mosaico artistico – spiegano Francesco Casella e Adele Giuntini – riprodurrà una costellazione spirale caratterizzata da punti luminosi che simbolicamente richiameranno i luoghi di interesse del territorio".

Nella terrazza sarà collocata anche una scultura di Marco Borgianni, scomparso da alcuni anni, che ha accompagnato il percorso di realizzazione del progetto Spazio antico Tempo nuovo. Il progetto prevede il coinvolgimento di 35 classi del Comprensivo, diretto da Anna Maria Pia Misiti. Un ruolo centrale è svolto dall’associazione Le Tre e un Quarto che gestisce i laboratori di ceramica.

Andrea Settefonti