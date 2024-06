Il mercato contadino si amplia. Aperto il bando per sei posti

Il mercato contadino, nato come sperimentale, non solo è diventato una realtà fissa, ma si amplia. Ora il Comune ha riaperto il bando per due concessioni quinquennali e quattro temporanee, della durata da uno a quattro mesi. I due nuovi avvisi pubblici sono aperti ad aziende agricole del territorio per partecipare al mercato locale ogni lunedì (festivi esclusi) in piazza Polonia, nell’area che va da via della Comunità europea a via Romania, dove si è spostato negli ultimi mesi per essere più facilmente accessibile. Gli orari sono dalle 15 alle 19 nel periodo ottobre-maggio e dalle 16 alle 20 nel periodo estivo. Possono partecipare le aziende interessate che hanno sede o terreni in Toscana per le concessioni quinquennali; per quelle temporanee, è ammessa anche la partecipazione di realtà che provengono da fuori regione, ma comunque italiane. Saranno privilegiate nella graduatoria le aziende del Comune di Figline e Incisa e limitrofi, con produzione biologica, con attività di agricoltura sociale, con vendita di prodotti a marchio d’origine certificata e gestite da donne o giovani. I prodotti devono essere dell’azienda stessa o di soci imprenditori e rientrare nelle categorie di ortaggi, frutta, verdura, miele e derivati, olio, vino e altre produzioni vitivinicole e olivicole, uova, cereali e legumi, riso, pasta, pane e altri prodotti da forno, piante ornamentali e da orto, piante officinali, produzioni lattiero-casearie, produzioni zootecniche bovine, ovi-caprine, avicole, cunicole e derivati. Moduli e domande sul sito del Comune.

Manuela Plastina