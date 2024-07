Il luglio nero dei viaggiatori . La linea Roma-Firenze in testa per ritardi: 11 episodi in un mese

Si sta per chiudere un luglio nero per i viaggiatori italiani (e non solo), alle prese con i ritardi di treni e aerei. In soli 10 giorni si sono registrati infatti 74 rallentamenti o sospensioni della circolazione ferroviaria non dovuti a cause di forza maggiore, mentre la puntualità dei voli negli scali europei è scesa di oltre 18 punti percentuali. A rilevarlo è il Codacons, in un’indagine volta a monitorare i disservizi del settore ferroviario e aereo nel mese di luglio. La tratta più colpita dai rallentamenti è la linea alta velocità Roma-Firenze, che nel periodo considerato conta 11 episodi di problemi ai treni.