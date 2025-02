Il giorno dell’Elettrice Palatina . Viaggio nell’epoca dei Medici. Ma anche screening gratuiti

Se il patrimonio artistico dei Medici è a disposizione dei fiorentini è grazie all’ultima discendente della famiglia che ha guidato Firenze per secoli. Conosciuta come l’Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de’ Medici viene ricordata tutti gli anni il 18 febbraio per aver inventato la prima forma di tutela del patrimonio artistico, ma anche per essere simbolo della prevenzione del tumore al seno, malattia per la quale morì nel 1743. Martedì, quindi, si apre un programma ricco in cui Firenze è la vera protagonista.

Si parte con il Corteo storico fiorentino che dal Palagio di Parte Guelfa (incontro alle ore 10,20) giungerà a Palazzo Vecchio. Alle 11, invece, deposizione di una corona di fiori alle Cappelle Medicee, dove si trova la tomba dell’Elettrice. Mezz’ora dopo l’appuntamento è al Museo de’ Medici, alla Rotonda Brunelleschi, dove si inaugura la mostra dedicata alla figura di Anna Maria Luisa. Qui sarà esposto anche il diario di un cronista dell’epoca, Niccolò Susier, che racconta il giorno della scomparsa della ‘principessa’, nel quale si legge, come causa di morte, "una piaga antica nel petto". Il fatto, tre anni dopo, condusse il chirurgo Angelo Nannoni, originario di Incisa Valdarno, a scrivere il primo trattato della storia sul cancro al seno. Per questo, alle donne che si saranno prenotate (sul sito eventihope.com) sarà offerto uno screening mammario gratuito all’ospedale mobile che sarà allestito in piazza SS. Annunziata. Inoltre, per tutta la giornata i musei civici fiorentini saranno aperti gratuitamente a tutto il pubblico, mentre Palazzo Medici Riccardi sarà ad accesso libero per i residenti nella Città metropolitana. Non mancano, poi, gli eventi speciali. Martedì pomeriggio nel museo di Palazzo Vecchio (ore 15,16 e 17) la storia dell’Elettrice Palatina diventerà viva, con l’interpretazione di Giaele Monaci, che impersonerà Anna Maria Luisa e il suo impegno nel rendere tutti i beni delle collezioni di famiglia a disposizione del Granducato "per utilità del pubblico e per attirare la curiosità dei forestieri". A inquadrare il contesto storico e a introdurre Giaele Monaci sarà Andrea Verga. Lo spettacolo andrà in replica anche domenica prossima, il 23 febbraio, (alle 10,30, 11,30 e 12,30). La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni allo 055 2768224, oppure scrivendo a [email protected].

Lorenzo Ottanelli