Il generale Vannacci: “Non ho mai discriminato nessuno”

Firenze, 21 agosto 2023 – "Le persone non sono tutte uguali, lo sono in dignità ma non nelle altre caratteristiche". Ospite di "Morning news" su Canale 5, il generale Roberto Vannacci ribadisce le idee contenute nel libro che per ora gli è costata la rimozione dal comando dell'Istituto geografico militare di Firenze.

"Le mie sono opinioni lecite, certo discutibili e argomentabili - premette - ma non ho offeso né discriminato nessuno. Ho comandato sicuramente degli omosessuali, se qualcuno di loro si è sentito discriminato da me, mi denunci: sono sicuro che nessuno lo farà'. La loro 'anormalità'' e' una considerazione puramente statistica, si riferisce al loro essere numericamente minoranza: ma io per primo mi considero 'anormale', se qualcuno mi considerasse 'normale' mi offenderei. Le donne? La differenza con l'uomo è evidente, fisiologica certo ma anche mentale: e meno male, pensate che noia se le donne la pensassero come gli uomini... Quando vestono una divisa, invece, donne e uomini sono uguali, devono portare lo zaino, saper sparare e combattere, la lunghezza dei capelli non conta. E se tra gli incursori non ci sono donne è solo perché per ora nessuna donna è riuscita a superare le selezioni, quando ci riusciranno ben vengano".

Perché "Il mondo al contrario" è uscito proprio adesso? "Semplice, perché l'ho finito pochi giorni fa, ai primi di agosto - risponde Vannacci - Avevo cominciato a scrivere qualcosa a gennaio, partendo dal tema energia, poi ho proseguito nel tempo libero. Raccogliere in un libro le proprie idee è consentito anche ai generali che indossano una uniforme o no?".