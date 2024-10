Il gallo nero canta al Quirinale. Manetti a Roma per il centenario

Il canto del Gallo Nero ha riecheggiato al Quirinale. Giovanni Manetti presidente del Consorzio Chianti Classico è stato, ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella per le celebrazioni del Centenario del Consorzio. "Un’emozione, abbiamo parlato del Centenario d e della sua storia di condivisione, del nostro territorio e della presenza del vino Chianti Classico sui mercati", dice Manetti. "Sono grato alle istituzioni, che ci accompagnano nel lavoro e che quest’anno hanno voluto dedicare attenzione alla realtà, a partire dalla più alta carica dello Stato il quale mi ha incontrato mostrando sensibilità e approfondita conoscenza". Manetti, in rappresentanza di tutti i produttori del Gallo Nero, ha portato in omaggio a Mattarella il libro sulla storia del Consorzio "Sulle Tracce del Gallo Nero" e tre bottiglie di Chianti Classico, scelte per celebrare la sua carriera istituzionale dalla prima elezione alla Camera alla seconda elezione a Presidente della Repubblica. Sulla scatola, la dedica: "Nel Centenario dalla costituzione del Consorzio Vino Chianti Classico, i produttori del Gallo Nero ringraziano il Presidente Mattarella, celebrando la dedizione di una vita spesa al servizio del Paese, attraverso le vendemmie di tre anni, 1983, 2015 e 2022 significative per la sua storia e la Repubblica".

Andrea Settefonti