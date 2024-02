Il funambolo della luce. Tesla va in scena

Nello spettacolo ‘Il funambolo della luce. Nikola Tesla, ovvero l’uomo che illuminò il mondo’ Ciro Masella firma il testo e la regia ed è in scena con Olmo De Martino e la danzatrice Isabella Giustina, per raccontare uno degli inventori più importanti della storia. Lo spettacolo andrà in scena il 23 febbraio alle 21 al teatro delle Arti di Lastra a Signa. Quello in scena venerdì grazie a Masella e De Martino è un viaggio poetico fra parola, danza, immagini e musica racconta uno dei più rivoluzionari inventori della storia dell’umanità. Tesla ha immaginato un mondo futuro possibile, in cui l’uomo non può pensare di vivere se non in armonia con il proprio pianeta e con le sue creature.