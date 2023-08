Il fiuto di Viola sempre infallibile Il cane antidroga colpisce ancora Recuperati hashish e cocaina

Quasi un etto di hashish e due grammi di cocaina sono stati sequestrati dalla polizia municipale durante una serie di controlli, l’altro pomeriggio, nell’area verde di viale Strozzi. Raccolte alcune segnalazioni per la presenza di una tenda nel giardino nei pressi di via della Rivoluzione Ungherese, è scattato l’intervento congiunto delle pattuglie del reparto Fortezza e della sezione nucleo cinofili. All’arrivo degli agenti la tenda risultava vuota ma il cane antidroga Viola ha scoperto, in una siepe a poche decine di metri di distanza, un panetto di hashish di quasi un etto. Lì vicino c’era anche una cassetta con due involucri che contenevano la cocaina. Al termine dell’intervento la tenda è stata consegnata ad Alia come rifiuto.