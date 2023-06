Il fiore tipico della Valdisieve protagonista

Domenica 11 giugno si rinnova la ormai consueta giornata dedicata al Cisto Laurino, il fiore raro che cresce nell’area naturale protetta di Santa Brigida. Una vera e propria unicità del territorio della Valdisieve, che ogni anno viene celebrata con escursioni e appuntamenti sempre molto attesi e frequentati. L’appuntamento di quest’anno inizia con un’escursione – a partecipazione libera e gratuita – lungo i sentieri della Valdisieve, alla scoperta della fioritura di questo tipico fiore simbolo dell’area protetta nata nel 1997 nel Comune di Pontassieve. Oltre alla camminata ed alle illustrazioni da parte di una guida, nel pomeriggio di domenica è previsto uno spettacolo di musica con protagonista l’Ensemble Alraune. La partenza per tutti gli appassionati di trekking e natura è fissata alle 9,45 dal parcheggio del Santuario della Madonna del Sasso e prevede una camminata di circa tre ore, per una distanza complessiva di circa sette chilometri, con pausa per pranzo a sacco a cura dei partecipanti. La conduzione dell’escursione è realizzata dalle tre associazioni che collaborano con il Comune nella gestione dell’Anpil (Il Crinale, Cai e Geo). Nel pomeriggio, come detto, in programma lo spettacolo "La danza dei fiori" con l’Ensemble Alraune (Stefano Zanobini e Hildegard Kuen, viole), insieme al pittore Enrico Guerrini che eseguirà un live painting su musica.

Leonardo Bartoletti