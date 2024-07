Il filo che lega la città e le Olimpiadi . A Parigi sbarcano tre atleti ripolesi

Un augurio collettivo di poter rappresentare al meglio i colori azzurri ma anche quelli della propria città. Che in cambio li sosterrà con un tifo da stadio. Bagno a Ripoli sarà rappresentata ai giochi olimpici di Parigi, che hanno preso il via ieri, da un ‘drappello’ di tre atleti che, fra l’altro, potrebbero anche avere ambizioni di medaglia: Leonardo Fabbri, Matilde Biagiotti e Lapo Bianciardi. Un sogno l’Olimpiade, sicuramente una esperienza indimenticabile per chi si troverà a viverla, salutata ieri anche dagli auguri del primo cittadino Francesco Pignotti che si è fatto portavoce di tutta la comunità con un post pubblicato sulla propria pagina Facebook: "Ho appena parlato al telefono con i tre atleti di Bagno a Ripoli che rappresenteranno la Nazionale Azzurra alle Olimpiadi di Parigi. Anche se vi seguiremo da casa, sarà come se fossimo lì al vostro fianco! Tutta Bagno a Ripoli è orgogliosa dei vostri percorsi, dei valori più belli dello sport che rappresentate. Tiferemo per voi fino all’ultimo!". Impegno evidentemente sentito da tanti residenti sul territorio ripolese se è vero il post social del sindaco è stato commentato con molti ulteriori in bocca al lupo agli atleti di casa in gara. Il più titolato per una medaglia fra i ‘magnifici tre’, come li definisce Pignotti, è sicuramente il pesista Leonardo Fabbri, classe ’97, medaglia d’argento ai mondiali di Budapest 2023 e medaglia d’oro europea a Roma quest’anno con il nuovo record dei campionati con la misura dei 22,45 metri.

A Parigi, nonostante la concorrenza molto agguerrita, proverà a puntare su una medaglia, magari quella collegata al gradino più alto del podio e le sue chance non sono poche. Matilde Biagiotti, alla sua prima competizione olimpica, è invece una promessa, anzi qualcosa di più, nel nuoto: giovanissima (è nata nel 2005) ha già ottenuto comunque una lunga lista di successi e proverà a replicare i podi nella staffetta 4x100 già conquistati agli Europei e ai Mondiali Juniores degli ultimi due anni. La sua specialità, in particolare, sono i 100 e 200 metri stile libero. Il velocista Lapo Bianciardi, classe ‘98, con un passato anche nel mondo del calcio, argento nella staffetta ai Giochi del Mediterraneo del 2022, cercherà la medaglia nella 4X400 metri. Il loro impegno sicuramente non mancherà come, sicuramente, non mancherà il sostegno da casa.