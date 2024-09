Il filo che lega la città con Roßdorf. La visita in Germania del Comune

In questa estate Reggello ha lavorato per rinnovare i propri legami di amicizia con le città con cui ha stretto un gemellaggio da tempo. Una delegazione in rappresentanza del Comune è andata in visita a Roßdorf (Germania). La festa della cittadina denominata "Ortskernfest" è stata l’occasione per promuovere il nostro territorio ed i suoi prodotti, ricevendo molti apprezzamenti per lo stand tutto reggellese curato dall’Agriturismo Savernano. È stata anche un’importante occasione per condividere i progetti dei Comuni a loro volta gemellati con Roßdorf, provenienti da quattro paesi europei diversi. La delegazione era composta dal vicesindaco Jo Bartolozzi con delega alla cooperazione internazionale, presente insieme ai consiglieri Davide Ciaramella e Veronica Nenci oltre a un membro del comitato di gemellaggio. "Nell’ambito dei rapporti di amicizia del nostro Comune – dice Bartolozzi -, la cittadina di Roßdorf ha sempre ricoperto una notevole importanza, testimoniata dalla calorosa accoglienza che hanno confermato quest’anno. Siamo molto felici di essere andati a promuovere il nostro territorio anche quest’anno, in vista dei festeggiamenti del prossimo giubileo di gemellaggio con i nostri amici tedeschi". Nelle scorse settimane un’altra delegazione, guidata dal sindaco Giunti, era stata in visita ufficiale a Trzebinia in Polonia.

Manuela Plastina