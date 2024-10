Il Figline torna al successo. Dal dischetto Bruni è chirurgico

FIGLINE

1

TRESTINA

0

FIGLINE 1965: Pagnini, Ciraudo, Tognetti (79’ De Pellegrin), Degl’Innocenti, Nobile, Simonti, Zellini, Remedi (63’ Fiaschi), Bruni (71’ Mugelli), Cavaciocchi (59’ Torrini), Ciravegna (93’ Borghi). All. Tronconi. SPORTING

CLUB TRESTINA: Fratti, Vietina, Bucci (71’ Nuti) Tacconi (84’ Lisi), Grea, Giuliani, Nouri, Serra, Mengali, Ferri Marini (84’ Arduini), De Souza. All.: Calori

Arbitro: Piccolo di Pordenone.

Marcatore: 57’ rig. Bruni.

Note: spettatori 400 circa. Angoli: 4-3. Ammoniti: Nobile, Cavaciocchi, Tacconi, Degl’Innocenti, De Souza, Remedi, Giuliani, Ciraudo, Simonti.

FIGLINE – Grazie a un rigore il Figline torna a brindare al successo al termine di una sfida molto combattuta, spezzettata con tanti duelli a centrocampo. Al pronti e via Bruni (7’) manda al tiro Ciravegna che impegna Fratti alla parata. Al 15’ sono gli ospiti con Giuliani ad affacciarsi davanti Pagnini, ma il numero uno gialloblù non si lascia sorprendere. Al 19’ Degl’Innocenti calcia una punizione con palla che arriva sulla testa di Ciravegna che la spedisce di poco sopra la traversa. Nella ripresa la squadra di casa torna in campo decisamente più determinata. Nel girone di due minuti confeziona due occasioni molto insidiose con Zellini (51’) e con Bruni (53’), entrambe vanno fuori di poco. Al 55’ la caparbietà del Figline viene premiata con un penalty. Un angolo calciato da Degl’Innocenti con palla che giunge in area, due giocatori di casa cadono a terra, per l’arbitro è rigore. Dal dischetto Bruni di prepotenza insacca. Il Figline cerca di gestire al meglio il vantaggio, rischiando solo al 91’ per un tiro di Lisi, ma Pagnini si distende e salva il risultato.

Giovanni Puleri