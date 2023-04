Il falso maresciallo porta via 20mila euro d’oro

FIRENZE

Stavolta è stato il falso maresciallo: cambia l’interlocutore ma non il bersaglio, cioè gli anziani. E una nonnina di 94 anni ci è cascata e all’incaricato mandato a casa sua a prendere soldi perché "sua figlia è stata coinvolta in un grave incidente stradale", ha consegnato tutto i preziosi che aveva in casa, comprese la fede sua e del marito.

E’ successo nella giornata di giovedì a Rifredi, in via del Pontormo.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti la truffa - come altre simili rilevate in questi ultimi giorni - è arrivato via telefono.

E’ giunta infatti una chiamata all’apparecchio di casa in cui una persona, che si qualificava come maresciallo dei carabinieri, la avvisava che la figlia era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale con feriti e che per evitare il carcere era necessario anticipare all’assicurazione la somma di 11mila euro.

Soldi che, rassicurava il maresciallo fasullo, le sarebbero stati restituiti dalla stessa assicurazione. La donna si è fatta convincere e dopo poco si sarebbe presentato alla porta un giovane al quale la malcapitata avrebbe consegnato tutti i suoi gioielli, compresi gli anelli nuziali. Secondo quanto emerso alla prima telefonata ne sarebbe seguita una altra, questa volta di un sedicente avvocato che avrebbe successivamente intrattenuto la vittima al telefono, verosimilmente per lasciare tempo al complice di allontanarsi con il bottino stimato intorno ai 20mila in monili in oro.

Nelle ultime settimane le forze di polizia cittadine hanno riscontrato anche altri furti in danno di anziani, la maggior parte messi a segno spacciandosi per qualcun altro, avvocato o parente. Oltre a continuare il contrasto di questo tedioso fenomeno, le forze di polizia hanno programmato anche degli incontri nei centri fiorentini dell’età libera per mettere in guardia più persone possibili su questi raggiri e, naturalmente su come sventarli. Sono sempre più frequenti i casi nei quali le stesse vittime riescono a non cadere nella rete dei criminali riconoscendo, grazie a queste campagne di informazione, i modus operandi dei truffatori.