Il duo indie Legno al Teatro Garibaldi per THiNK

Figline e Incisa Valdarno, 9 maggio 2024 - Un po’ Daft Punk in salsa indie pop, il duo formatosi in Toscana Legno dal 2018 cela la propria identità dietro due maschere: Legno Triste e Legno Felice, questi i nomi d’arte scelti dai due componenti che registrano 40 milioni di ascolti stream. Porteranno i loro brani di successo come “Sei la mia droga” (parte uno), “Tu chiamala estate” (parte due) e “Mi devasto di thè” (parte tre) - trilogia entrata poi a far parte della loro opera prima “Titolo album” - sul palco del Teatro Garibaldi per la serata speciale all’intero di THiNK, festival della cultura digitale, da domani a domenica a Figline Valdarno. La loro “Affogare” con oltre 18 milioni di ascolti Spotify, è stata inserita nella colonna sonora della serie tv dei The Jackal “Pesci piccoli”; il secondo lavoro in studio “Un altro album” è stato pubblicato assieme a un fumetto con protagonisti i due cantanti nelle vesti di veri e propri supereroi dell’indie. Infine, da gennaio 2024 con l’uscita del singolo “STR*NZO”, per i Legno è iniziata una nuova fase del loro percorso artistico, che li ha portati ad intraprende un nuovo tour: “LEGNO d’estate 2024”, partito da Rimini lo scorso 26 aprile in coincidenza con l’uscita del nuovo singolo, “Sarà bellissimo”, nato dalla collaborazione Ivana Spagna. La tappa al Garibaldi di Figline è speciale: il concerto è gratuito per gli under 30 che si registreranno e prenoteranno su coopfi.info/legno entro domani, per poi ritirare il biglietto omaggio direttamente alla biglietteria del Teatro il giorno stesso dello spettacolo. Per la sua quarta edizione, THiNK – Festival della Cultura Digitale punta sul tema dell’AI col motto di “È tutto nella tua testa! L’intelligenza artificiale ha bisogno della tua!”. In programma la mostra sul videogioco di Palazzo Pretorio, ampliata rispetto alle passate edizioni, l’allargamento dell’area festival che ingloberà anche piazza Ficino con tanti workshop e una grande area gaming, e la tavola rotonda di approfondimento con ospiti come il giornalista Luca Telese, seguito da un aperitivo a Villa Casagrande. Il programma completo è disponibile sul sito https://www.thinkfestival.it/.