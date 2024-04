“È tutto nella tua testa!”: torna THiNK-Festival della Cultura digitale

Figline e Incisa Valdarno (Fi), 26 aprile 2024 – L’intelligenza artificiale parte dalla testa di ognuno di noi: con questa certezza, la 4° edizione di THiNK-Festival della Cultura digitale si prepara a invadere Figline Valdarno dal 10 al 12 maggio.

Col motto di “E’ tutto nella tua testa”, in cinque luoghi diversi (biblioteca Marsilio Ficino, Villa Casagrande, teatro comunale Garibaldi, Palazzo Pretorio e piazza Ficino) ci saranno attrazioni e workshop con il fil rouge delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Tra le novità, sabato 11 maggio al Teatro Garibaldi, in collaborazione con Unicoop, si esibiranno in concerto i Legno, il duo musicale italiano indie-pop formatosi proprio in Toscana nel 2018. L'evento sarà a ingresso gratuito per gli under 30 che si registreranno entro l’8 maggio sul sito coopfi.info/legno. In questa edizione l’area gaming e workshop sarà in Piazza Ficino, dove saranno allestite una VR Arena, il Lasertag per esperienze digitali e anche l’area street food. Ci sarà inoltre il camper dello “Psicologo on the road”, che lancerà il suo progetto “SOS Maturità” rivolto agli studenti che a giugno dovranno sostenere l’esame.

A Palazzo Pretorio sarà allestita una sala giochi anni ’70-’80 e la mostra sul videogioco: le scuole primarie e secondarie del territorio potranno visitarla già a partire dal 6 maggio. Un viaggio alla scoperta delle origini del videogame, le nuove console, ma anche un percorso interattivo per imparare a riconoscere gli argomenti potenzialmente pericolosi all’interno di un videogioco.

Sempre al Pretorio, sono in programma anche tante altre esperienze (e giochi di ruolo) con visori, realtà aumentata e intelligenza artificiale. La biblioteca comunale “Marsilio Ficino”, invece, sarà sede di eventi: domenica 12 maggio ore 10-12 c’è la passeggiata letteral-digitale, mentre sia sabato che domenica ci saranno quattro laboratori per bambini dai 7 ai 12 anni (prenotazione obbligatoria su www.thinkfestival.it).

Di intelligenza artificiale si parlerà nella tavola rotonda dell’11 maggio alle 17 a Villa Casagrande. Per informazioni, prenotazioni e il programma completo, www.thinkfestival.it.