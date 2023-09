Il Diotto compie 70 anni: festa a Scarperia e Palio dei Vicari

A Scarperia è la festa più importante, la festa delle feste. E il paese è già entrato in pieno nel clima dell’evento, che ricorda la fondazione del Comune, avvenuta l’8 settembre 1306. Stavolta peraltro la ricorrenza sarà doppia, perché ricorre anche il settantesimo della stessa festa del Diotto, che fu promossa per la prima volta nel 1953. E così stasera, a Palazzo dei Vicari, dalle 18.30 alle 21, "AperiDiotto, 70° anniversario", "per offrire – dice il sindaco Ignesti (foto) – un aperitivo a tutti i figuranti del corteo storico, musici e sbandieratori, giocatori e giudici che dal 1953 hanno fatto crescere la festa". E dalle 21 la "Rificolonata" in centro e in piazza dei Vicari si terrà spettacolo di magia, per bambini e famiglie.

Domani il gran giorno: si presenta il Palio nel Palazzo dei Vicari, alle 10.30; alle 12 i rintocchi dello storico campanone, alle 18 in propositura la Messa con la partecipazione dei figuranti del Corteo storico che poi, alle 21, daranno vita alla sfilata, preludio al Palio che dalle 21.30 in piazza vedrà i giochi di gagliardia tra i rioni finalisti, con l’esibizione dei bandierai e dei musici di Castel San Barnaba. Quindi rievocazione della prima edizione del Diotto con sfilata dei figuranti e gran finale, con i fuochi d’artificio dal Palazzo dei Vicari.

Paolo Guidotti