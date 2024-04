Il "Dia de Muertos" nel Chiostro dell’ex Convento de’ Pazzi

Lo spettacolo "Dia de Muertos" de La Compagnia delle Seggiole promosso assieme a Mariachi el Magnifico de Florencia e dedicato a una tradizione messicana che affonda le sue radici nella cultura azteca. Attraverso la voce di cinque personaggi lo spettacolo ripercorre quasi sei secoli di storia di questo appuntamento molto sentito in Messico. Due appuntamenti: venerdì 3 e sabato 4 maggio alle 21.30. Location d’eccezione il Chiostro dell’ex Convento di Santa Maria Maddalena de’Pazzi a Firenze, in Borgo Pinti 58, per il quale un particolare ringraziamento va a Padre Juan Nuñez Rubio dell’ordine degli Agostiniani dell’Assunzione. Questo viaggio sarà accompagnato da canzoni tradizionali eseguite dal gruppo Mariachi el Magnifico de Florencia, un ensemble di musica messicana, che avvolgeranno lo spettatore. Protagonista Diego Rivera, omonimo del celebre pittore, che accoglie i visitatori nel cimitero dove è sepolta la madre.