Il debutto di Pignotti in piazza della Pace insieme ai cittadini

Leonardo Bongi (nella foto) sarà il nuovo presidente del consiglio comunale di Bagno a Ripoli. Leader di preferenze nel Pd con i suoi 237 voti, 32 anni, vanta già una lunga esperienza: consigliere dal 2014 al 2019 con delega alle politiche giovanili, 5 anni fa era rimasto fuori per una manciata di voti, richiamato nel 2023 come primo dei non eletti dopo le dimissioni di Bencini. Rientra in consiglio a testa alta, con elezione (scontata) durante il primo consiglio comunale nel ruolo che fino a pochi giorni fa è stato di Francesco Conti, oggi vicesindaco accanto a Francesco Pignotti. Capogruppo del Pd sarà David Stinghi, 34 anni. Debutteranno nel loro nuovo ruolo insieme ai colleghi domani sera nella prima seduta del consiglio comunale convocato in mezzo alla gente: si svolgerà in piazza della Pace alle 21.