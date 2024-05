Il David si modernizza. Ecco il ticket elettronico

La "casa" del David si modernizza. Alla Galleria dell’Accademia, infatti da martedi prossimo, arriva il biglietto ‘dematerializzato’, con cui si potrà entrare semplicemente con il Qr Code/Barcode sul cellulare. Chi prenoterà l’ingresso attraverso il call center (055 294883) o tramite il sito web ufficiale della Galleria (https://www.galleriaaccademiafirenze.it/tickets/) riceverà, si spiega in una nota della Galleria, via email direttamente il titolo d’accesso al museo senza dover ritirare il biglietto fisico all’ingresso. Per i biglietti acquistati in prevendita, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema continueranno a valere le regole attuali previste per la loro validazione. "Con questo sistema puntiamo a diminuire - commenta Cecilie Hollberg, direttore della Galleria dell’Accademia di Firenze - le attese all’esterno del museo. Continuo a perseguire lo stesso obiettivo fin dal mio primo giorno, ovvero portare questo museo nel ventunesimo secolo".

Il museo di via Ricasoli prosegue dunque la sua opera di modernizzazione. "Dopo aver concentrato gli sforzi all’interno del museo rendendo le collezioni più fruibili – prosegue Hollberg – ora stiamo provvedendo all’esterno con la nuova facciata e la sua porta d’accesso, la biglietteria. I biglietti elettronici rientrano in questo processo di modernizzazione e ci aiuteranno nel velocizzare le attese in coda e scoraggiare la presenza dei bagarini".

Una bella notizia per i turisti che accorrono in massa alla galleria dell’Accademia, attirati dai suoi straordinari capolavori, primo fra tutti il David di Michelangelo. Anche nella giornata festiva del 1° Maggio la galleria ha registrato un’ottima affluenza, secondo i dati del Ministero della Cultura: quasi settemila visitatori. In base allo stesso report del ministero le Gallerie degli Uffizi nella stessa giornata sono state visitate da 10875, Palazzo Pitti da 3263 e i Musei del Bargello - Cappelle Medicee da 1701. L’area museale italiana più visitata rimane il parco archeologico del Colosseo con 25099 (ai quali si aggiungono i 9825 del Foro Romano e Palatino), seguita dal Parco archeologico di Pompei con 12466 e dal Pantheon romano con 12371.