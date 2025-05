Il Consorzio Vino Chianti a Vinexpo Asia 2025

Firenze, 21 maggio 2025 - Il Consorzio Vino Chianti torna protagonista sulla scena internazionale e sceglie Vinexpo Asia 2025 per rafforzare la presenza del Chianti docg nei mercati del Sud-Est asiatico. La fiera, in programma a Singapore dal 27 al 29 maggio, vedrà il Consorzio presente con un ampio stand collettivo da 102 metri quadrati (Hall B2 – F093), dove saranno rappresentate 20 aziende con desk individuale e 168 etichette, di cui 60 sul bancone istituzionale, provenienti da più di 30 realtà vitivinicole del territorio. Il momento clou sarà la masterclass del 29 maggio, intitolata “Chianti Docg – Quintessence of Tuscany”, curata dal wine educator locale Chan Wai Xin.

L’incontro offrirà una degustazione orizzontale della vendemmia 2023 nella categoria “Annata”, attraverso le sette sottozone del Chianti Docg, per raccontare in anteprima una delle annate più attese dagli addetti ai lavori. “Singapore è una piazza strategica per raccontare l’identità del Chianti, un vino capace di parlare al mondo con semplicità e profondità – commenta Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti –. Partecipare con un gruppo così numeroso di aziende e con una degustazione tecnica di alto livello è la dimostrazione della vitalità e della compattezza della nostra denominazione”.

Lo stand sarà pensato come luogo di incontro tra produttori, operatori e buyer internazionali, con una selezione di vini che rappresentano le diverse sfaccettature del Chianti Docg: un vino dalla forte vocazione gastronomica, perfetto per dialogare con le cucine asiatiche e le nuove tendenze del consumo consapevole. “La forza del Chianti sta nella sua pluralità, nella capacità di coniugare accessibilità e radici profonde – conclude Busi –. È un vino che si abbina bene alla cucina asiatica, e che trova proprio in mercati dinamici come quello asiatico nuove occasioni di valorizzazione. A Vinexpo porteremo l’anima conviviale della Toscana, fatta di territorio, sapori e relazioni”.