Vino, la Toscana è sesta in Italia per produzione

Firenze, 6 aprile 2025 - Toscana quarta in Italia per superficie dedicata alla coltivazione di uva da vino, 52.799 ettari, il 4,7% del totale, superiore alla media nazionale, 4,1%. Per quanto riguarda invece la produzione, sesto posto con 2,7 milioni di ettolitri, pari al 5,7% del dato italiano dove il totale ammonta a quasi 48 milioni.

E' quanto emerge dal focus Censis Confcooperative sull'Italia del vino, diffuso in occasione dell'apertura di Vinitaly a Verona. Ma c'è anche un primato: quello di Castellina in Chianti (Siena), il comune che presenta la quota di superficie vitivinicola dedicata alla produzione di vini Dop più alta d'Italia, pari al 76,2%. A seguire San Gimignano (Siena) con il 75,5% e Manduria (Taranto) con il 74,4. Poi di nuovo Toscana con Montespertoli (Firenze) 73,6%, e ancora la provincia di Siena con Montalcino.

Intanto resta la preoccupazione per la questione relativa ai dazi Usa. L'8 aprile il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani incontrerà le categorie economiche. “Io ritengo quindi che l’Europa”, ha spiegato nei giorni scorsi Giani, “deve uscire con una posizione molto forte e le cose vanno dette a Trump vanno dette: non si può avere l’atteggiamento del ‘tappetino’ come in questo momento dal governo” italiano, “purtroppo, viene fuori”. Secondo Giani serve “un protagonismo dell’Italia in Europa e dell’Europa nel mondo. Occorrono delle misure e delle reazioni immediate, ma concertate a livello europeo”.