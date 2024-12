Il Comune cambia casa. Gli uffici alle ex Officine Stianti

L’ex Officine Grafiche Stianti, parte della storia economica di San Casciano, diventano il nuovo palazzo comunale. Si tratta, spiega il Comune, di una operazione che che non prevede consumo di suolo, che punta al miglioramento in termini di efficacia ed efficienza delle attività comunali e dei servizi al cittadino. Si tratta di un intervento in due lotto in un’area tra viale Tommaso Corsini a nord e via Terracini a sud per un investiment o di 3 milioni di euro, reso possibile grazie ai fondi del Pnrr.

"Si è stabilito di spostare la sede del palazzo comunale - commenta la vicesindaca Martina Frosali – per le esigenze di messa in sicurezza e le condizioni di vulnerabilità sismica dell’immobile attuale". Nella nuova struttura saranno fatti "confluire tutti i servizi comunali che oggi sono distribuiti e collocati in luoghi separati, avremo così l’occasione di riorganizzare e attuare un riordino generale delle attività comunali e potremo liberare gli spazi attuali e riqualificarli in futuro per destinarli a finalità sociali e culturali e metterli a disposizione della comunità". Il nuovo palazzo comunale sorgerà sulla copertura dell’attuale terrazza Stianti.

Il filo conduttore che ispira la realizzazione del palazzo è il tema della trasparenza, dell’accessibilità in un’ottica di dialogo e vicinanza tra istituzioni e cittadino. Sarà tre livelli per complessivi 1800 metri quadrati. Oltre alla nuova "casa comunale" saranno realizzati degli interventi collaterali nelle aree limitrofe con la finalità di operare una rigenerazione urbana, permettendo un continuum tra i flussi pedonali, il centro storico e la nuova piazza del Comune. L’esecuzione dell’intervento è stata affidata alla ditta Fratelli Zaccariello di Poggibonsi.

Andrea Settefonti