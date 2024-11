"Il commissariato serve, eccome". Scandicci Civica torna alla carica

"Polizia municipale, subito 20 assunzioni, il commissariato di Polizia serve, non fatevi prendere in giro". Il capogruppo di Scandicci Civica, Giovanni Bellosi, interviene sulla questione sicurezza con le sue proposte. "Noi andiamo avanti con la raccolta firme tra i cittadini – ha detto - che sanno bene quello che vogliono, ovvero più sicurezza. Ma siccome non mi piace che mi si faccia passare per forcaiolo chiedo: perché non abbiamo lavorato in questi anni sulla prevenzione? Non ci sono più gli operatori di strada, nelle scuole ci sono sporadici interventi e spesso non per iniziativa comunale ma del volontariato. Le società sportive, una trincea contro il disagio giovanile, vengono caricate di costi dai dirigenti comunali e rischiano il fallimento. Senza prevenzione, e con interventi ridotti sul territorio. Questo è il ritardo che ci troviamo a vivere".

Ma come in concreto si deve intervenire? "Servono venti agenti in più da non utilizzare per le multe o in ufficio ma per la sicurezza. La polizia municipale così può fare il turno sulle 24 ore. Bisogna investire, credere che sia un tema prioritario. Lo fanno comuni più piccoli dei nostri, anche governati dal centrosinistra. Faremo un convegno proprio per raccontarlo. E puntiamo ad aprire un commissariato di Polizia con forze dell’ordine che si affianchino ai nostri carabinieri a cui va un enorme ringraziamento per quello che fanno con le forze che hanno. In attesa di questo ulteriore presidio lavoriamo su quello che abbiamo. Intanto per spostare la sede della polizia municipale in piazza Resistenza. La mia idea venne copiata dall’attuale sindaca… è rimasta lettera morta".