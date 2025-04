Il comitato alluvione va all’attacco: "Fogne intasate, pronti all’esposto"

"Siamo stati presenti nei giorni scorsi alle operazioni di pulizia delle fogne in via delle Betulle e nelle strade limitrofe e stiamo cercando di capire se ci sono gli estremi per un nuovo esposto in Procura": a dirlo è il Comitato alluvione Campi 2023 che, tramite il suo presidente Marco Celli, spiega il perché di queste parole: "Tubazioni incrostate con depositi solidificati, induriti ormai da tempo". Queste, secondo il comitato, le cause degli allagamenti, a metà marzo, soprattutto in via del Gelsomino, via De Gasperi e via delle Betulle dove, affermano, "garage e seminterrati sono rimasti allagati non dall’acqua che scendeva dalla strada, ma da quella delle fogne. Le pompe dei garage, infatti, non riuscivano a scaricare l’acqua dal momento che le fognature non ricevevano più per cui rientrava verso le tubazioni dei seminterrati".

Per poi aggiungere: "La situazione fogne è di primaria importanza, visto che le istituzioni sostengono che il muro di via delle Corti non è alla fine così preoccupante, viste le relazioni del Genio Civile e della Protezione civile in merito e i tempi, per noi lunghi, che si sono dati per metterlo in sicurezza. Proprio per questo stiamo valutando un esposto riguardo alle fognature, da presentare entro pochi giorni alla Procura della Repubblica". Per quanto riguarda invece l’amministrazione comunale "perché il sindaco Tagliaferri non prende una posizione chiara e decisa verso la Regione, facendo nomi e cognomi di chi si è preso la responsabilità per il muro di via delle Corti e di chi dovrebbe spendere i soldi che ha la Regione? Anche il ‘balletto’ sui soldi ci sta stancando: ci sono o non ci sono? A noi non interessa la bagarre politica, vogliamo chiarezza e concretezza". Dopo quanto successo a settembre 2024 il comitato "ha chiesto ufficialmente al Comune di Campi, alla Regione e a Publiacqua, l’instaurazione di un tavolo tecnico per la gestione e la manutenzione del sistema fognario. Ma anche per capire e rivedere l’attuale gestione delle allerte/emergenze/attivazioni sul territorio. Nessuno ci ha mai risposto o ci ha mai contattato. Noi invece vogliamo più sicurezza e istituzioni presenti, non solo quando ci sono manifestazioni o eventi".