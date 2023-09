Il cinema Garibaldi di Scarperia al festival di Venezia per la giuria del premio Lizzani 2023

Dopo essere stato premiato, nel luglio scorso alla Camera dei Deputati, come "Cinema più coraggioso dell’anno" il cinema Garibaldi ha avuto una ulteriore soddisfazione. In occasione della seconda fase del premio Lizzani 2023 infatti il Garibaldi, in giuria al festival di Venezia, ha potuto premiare il miglior film italiano. La cerimonia si è svolta due giorni fa e il cinema di Scarperia ha scelto il film "Invelle" che racconta e celebra la resistenza nell’ambito di una storia di civiltà contadina che vede testimoni tre bambini in epoche storiche distinte, fino agli anni 80 del secolo scorso.

Al film realizzato da Simone Massi e da numerosi collaboratori è stata riconosciuta una straordinaria potenza espressiva risultato di un lavoro artigianale di altissimo livello (sono stati realizzati 40000 disegni fatti a mano). La cerimonia si è svolta alla presenza della sottosegretaria alla Cultura Borgonzoni, del direttore della Biennale di Venezia, del presidente dell’associazione autori cinematografici italiani e di Flaminia Lizzani, figlia del grande regista Carlo.