Il Chianti scommette sulla moda. A lezione di manualità artigianale

Il Chianti scommette sulle manualità artigianali. Si sono conclusi qualche giorno fa i due percorsi formativi gratuiti attivati grazie all’investimento nel settore moda che ha visto protagonisti l’agenzia formativa Chiantiform e Furla Academy, accademia del brand bolognese che nel 2021 ha scelto di aprire a Sambuca uno stabilimento all’avanguardia. Le due realtà hanno condiviso l’obiettivo di dare un futuro ai giovani nel settore manifatturiero: venti ragazzi si sono diplomati ‘ingegneri’ della cartamodello ed esperti di prototipi e campioni. Come sottolinea la presidente di Chiantiform Elisa Corneli, "l’esperienza, svolta in parte nel polo produttivo e creativo dove nasce l’idea della borsa Furla, è stato senza dubbio un valore aggiunto per il percorso dei partecipanti". Chiantiform, è l’agenzia formativa costituita dai Comuni di San Casciano, Barberino Tavarnelle, Greve in Chianti, Impruneta e Bagno a Ripoli oltre a GiovaniSì.

Per i sindaci Roberto Ciappi e David Baroncelli, "i percorsi che hanno intrecciato innovazione e cultura digitale hanno permesso di raggiungere obiettivi importanti dal punto di vista formativo e occupazionale, nel manifatturiero sono infatti sempre più richieste figure professionali tese a consolidare il ponte di saperi che unisce e valorizza il dialogo tra passato e presente". I corsi del Gol Reskilling, progetto Pret a porter relativi al made in Italy indirizzo moda, si sono svolti in parte presso Furla Progetto Italia della Sambuca e in parte presso la sede di Chiantiform a San Casciano. Il primo si è occupato dell’Ingegnerizzazione di modelli per la produzione e alla realizzazione dei cartamodelli. Il secondo, orientato alla riqualificazione professionale, ha puntato ad offrire l’acquisizione di competenze legate al processo di realizzazione di prototipi e campioni.

"Siamo a disposizione con tutta la nostra esperienza nel settore della formazione di giovani e adulti per migliorare l'incrocio tra domanda e offerta nel settore produttivo e manifatturiero del nostro territorio – dichiara Elisa Corneli, presidente di Chiantiform". La Furla Academy è un programma di formazione nato nel 2018 in partnership con Its Mita di Scandicci, con l'obiettivo di diffondere e tramandare il know-how dell'azienda. L'obiettivo principale è quello di garantire agli studenti la possibilità di acquisire quelle competenze tecniche specifiche necessarie per essere inseriti nel mondo del lavoro.

