Il caso Rsa, anziani intossicati e morti. Riesumato il secondo corpo per l’autopsia

"La salma di Giampiero Samuelli è stata disseppellita ieri al cimitero di San Giovanni Valdarno (Arezzo) e portata all’Istituto di medicina legale di Careggi, dove nei prossimi giorni sarà eseguita l’autopsia". Lo annuncia l’avvocato Lorenzo Pellegrini che assiste la famiglia del pensionato, 86 anni, deceduto lo scorso 10 febbraio all’ospedale Santa Maria Nuova, a Firenze. Per Pellegrini "l’ipotesi principale di indagine a oggi è quella denunciata dai familiari di Samuelli: omicidio colposo a causa di una tossinfezione alimentare". In tutto sono deceduti tre pazienti per il focolaio di gastroenterite tra i degenti di quattro Rsa di Firenze e provincia facenti capo alla società Sereni Orizzonti. Oltre a Samuelli, sono morte Daria Tanzini e Carla Ferretti, tra i 114 anziani su 173 che si sono sentiti male domenica 9 febbraio. La procura di Firenze ha aperto un’inchiesta.