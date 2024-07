Il caso della cartella clinica: "Analfabeta, firma non sua"

di Pietro Mecarozzi

Hanno presentato una querela in procura a Firenze con un solo obiettivo: vederci chiaro sulla morte del padre 79enne avvenuta lo scorso 17 marzo 2023 all’ospedale Careggi. Le tre figlie di Cruciano Muscarella hanno deciso di denunciare quanto accaduto dopo che il padre è stato ricoverato a seguito della frattura del perone destro: "È entrato nell’ospedale e dopo aver costato la rottura hanno deciso di tenerlo in osservazione e poi operarlo il giorno dopo per inserirgli un chiodo come protesi. Poche ore dopo però è morto". Muscarella, che già soffriva di acciacchi dovuti all’età, è stato trovato la notte tra il 16 e il 17 marzo in arresto respiratorio: per lui, si legge negli atti, non c’è stato niente da fare e i medici non hanno potuto far altro che constatare l’ora del decesso.

Alle tre donne, però, ciò che non torna è il contenuto della cartella clinica: "Abbiamo visto le firme di nostro padre sulle dichiarazioni di consenso – spiega una della figlie –, sia per la trattazione dei dati, sia per acconsentire all’inizio dell’intervento e alla somministrazione dei farmaci e della anestesia, e in ognuno di questi fogli compare una sigla differente. Ma ciò che ci ha maggiormente insospettire è che nostro padre, un uomo semplice che ha vissuto sempre a Campi Bisenzio, lavorando notte giorno per mandare avanti la famiglia, era analfabeta e in tutta la sua vita ha sempre firmato con una X, senza mai scrivere nome e cognome. Come curiosamente invece ha fatto in tutti i documenti che abbiamo esaminato".

L’uomo, si legge nella cartella clinica, fino a poche ore prima della morte, era in buone condizione e non presentava segnali preoccupanti. Le donne – assistite dall’avvocato Gianni Salocchi – chiedono anche come sia stato possibile che dall’apparente vitalità del padre si sia passati a una morte nel giro di poche ore. Spetterà agli inquirenti appurare le possibili responsabilità dell’equipe medico.