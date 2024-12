Il Bisonte parte al top. Ma perde lucidità e va ko

IL BISONTE FIRENZE

1

VOLLEY BERGAMO 1991

3

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri, Malual 24, Butigan 10, Leonardi (L1), Battistoni, Giacomello ne, Nervini 6, Mancini 8, Ribechi, Lapini (L2) ne, Cagnin, Agrifoglio 3, Davyskiba 13. All. Bendandi.

BERGAMO: Piani 13, Adriano, Carraro, Bolzonetti ne, Strubbe 7, Mistretta, Armini (L1), Farina ne, Evans 4, Manfredini 13, Mlejnková 18, Alcántara ne, Spampatti (L2) ne, Cesé Montalvo 26. All. Parisi.

Arbitri: Canessa – Carcione.

Parziali: 26-24, 20-25, 23-25, 17-25.

FIRENZE - A Palazzo Wanny Il Bisonte Firenze si arrende al Bergamo dopo aver vinto il primo set ma perdendo lucidità nel corso del match senza trovare la forza di reagire. Inizio alla grande per le bisontine che si portano sul 6-1 con Malual, Butigan e Davyskiba ma le ospiti le agganciano sul 7-7 e vanno avanti. Di nuovo pari (12-12) e Bergamo riparte (19-22). Il Bisonte accorcia e sul 24-24 si regala l’1-0 con Malual e Nervini. Nel secondo le ospiti si ricompattano e vanno in fuga; Bendandi ruota Cagnin per Nervini e Battistoni per Agrifoglio ma la scossa non arriva: 1-1. Le biancocelesti sono meno lucide, manca loro il coraggio, Bergamo ne approfitta; sul 15-15 le fiorentine sembrano poter tornare in corsa.

L’equilibrio prosegue sino al 23 pari quando Montalvo spegne loro il sogno. Si arriva così al quarto nel quale le ospiti accelerano, Bendandi ruota ancora la panchina ma è tutto inutile. MVP il libero Armini col 100% di efficienza; ace 5-2 per Bergamo, muri 12-10 per Il Bisonte che ha avuto in Malual la sua punta di diamante; in doppia cifra anche Davyskiba e Butigan mentre la bergamasca Montalvo (26) top scorer del match.

f. m.