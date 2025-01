Il Bisonte, esame fallito. Chieri si conferma top

IL BISONTE FIRENZE1REALE MUTUA CHIERI ’763

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 6, Malual 18, Butigan 2, Leonardi (L), Battistoni, Baijens 14, Giacomello 2, Nervini 11, Lapini ne, Cagnin 4, Agrifoglio, Davyskiba 6. All. Bendandi.

CHIERI ‘76: Bednarek (L2) ne, Spirito (L1), Lyashko ne, Alberti 15, Van Aalen 3, Anthouli 1, Buijs 12, Gicquel 13, Rolando, Zakchaiou ne, Gray 9, Zussino ne, Omoruyi 14, Guiducci. All. Bregoli.

Arbitri: Giardini – Marconi.

Parziali: 22-25, 25-23, 20-25, 20-25.

FIRENZE - Il Bisonte Firenze s’illude, inizia con grinta la sfida contro Chieri a Palazzo Wanny ma alla lunga è costretto a cedere pagando cari i suoi molti errori. Bendandi le prova di tutte, ma le ripetute rotazioni non riescono a rimettere in carreggiata la squadra. Va detto però che dall’altro lato del campo c’era un gruppo che ha meritato di vincere con una super prestazione a muro (13 block in tutto – 5 di Gray e 3 della ex Alberti, eletta MVP del match grazie anche a due ace e 10 attacchi vincenti – contro i cinque delle biancocelesti). L’inizio è in equilibrio fino al 9 pari, con buoni spunti di Baijens e Malual alle quali rispondono Alberti e Buijs. Il Bisonte avanza a 13-10 e si mantiene in vantaggio sino al 16-15. Un errore di Malual e un successivo punto di Alberti aprono però la strada alle piemontesi che vanno in fuga e non si fanno più raggiungere. L’inizio del secondo è anch’esso appannaggio delle ospiti che dal 5-8 vengono però riprese sul 9-9 da tre punti consecutivi di Nervini. Il Bisonte prende fiducia, si porta a +1 (13-12) ma non riesce ad incrementare,. Chieri passa di nuovo avanti fino al 22 pari quando Dawyskiba, Malual e Buijens regalano alle padrone di casa l’1-1. Anche il terzo è equilibrato fino al 13-13 ma a quel punto Il Bisonte esaurisce la carica, va in affanno e commette errori che le ospiti non perdonano, e con Buijs vanno sull’1-2. La partita, praticamente, finisce qui perché anche nel quarto, dopo un iniziale testa-testa allungano e portano a casa vittoria e tre punti.

f.m.