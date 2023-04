Il bimbo, l’aiutante e il banchetto. "Vendo limonate per aiutare i gatti"

Firenze, 12 aprile 2023 – "Ho deciso di montare questo banchetto per vendere delle bibite ai passanti e, con il ricavato, aiutare i gattini randagi del quartiere che spesso non hanno il cibo" spiega Gabriele Zucco, 11 anni, impegnato dalla sera di Pasqua in una raccolta fondi a colpi di limonata, disegni ed acqua e menta. Tutto per sfamare i micetti meno fortunati della sua zona.

Le azioni solidali sono sempre nobili, ma quando a farle sono due bambini di 9 e 11 anni, che in totale autonomia si sforzano per garantire il mangiare agli animaletti in difficoltà, presenti nel proprio quartiere, lo stupore è forte.

Via Barbacane, zona che da Campo di Marte inizia a trasformarsi in collina, sulla strada si vede un cartello contornato da alcuni disegni. "Acqua e menta a un euro l’uno" , in basso una freccia indica alla potenziale “clientela“ la presenza del “chioschino“ solidale. In piazzetta Melloni ci sono i bambini, davanti a loro un banchino, i prezzi esposti e le bibite pronte. Alcuni residenti si avvicinano curiosi. "Una signora ha già preso tre bicchieri di acqua e menta" dice orgogliosamente Gabriele. Sembra una scena delle vecchie serie tv americane , dove i bambini si sistemano sui marciapiedi delle loro case con un tavolino e un cartello.

"Siamo felici di questa piccola iniziativa simbolica – aggiunge Andrea Zucco, babbo di Gabriele che nel frattempo ha raggiunto il banchino – E’ un bambino molto attivo, è pieno di energia. Ha fatto tutto da solo, ha fatto le bevande e ha montato la postazione. L’idea gli è venuta a Pasqua, prima ha iniziato con la limonata. Ha preso d’assalto il nostro alberello di limoni – spiega scherzosamente con un sorriso– poi li ha spremuti tutti da solo e infine ha iniziato a venderla ai passanti. Lui i gatti li adora, l’idea è stata sua" conclude Andrea

Ieri mattina il piccolo Gabriele ha deciso di riallestire il chioschino, servendo acqua fresca e menta (per la gioia della pianta di limoni del babbo); a lui, questa volta, si è aggiunta la sua piccola amica e vicina di casa di 9 anni.

"Ho deciso di aiutare i randagi perché questi animali mi piacciono tanto ed è giusto dare una mano a quelli che si trovano in difficoltà. Con i soldi ricavati ci vogliamo compare il mangiare: croccantini e scatolette"

Durante la mattinata, i due ragazzini, si sono messi a disegnare e, ben presto, anche le illustrazioni a forma di gatto sono diventate un prodotto da smerciare.

I bambini hanno anche creato una tenera formula, trascritta poi sul cartello, per invogliare i residenti a contribuire alla raccolta fondi "Al decimo cliente regaliamo un bicchiere gratis" spiega timidamente la piccolina.

"Ci rende felici che i bambini organizzano queste iniziative di solidarietà – spiega Enea De Luca padre della bambina – Questa mattina mia figlia mi ha chiesto se poteva aiutare Gabriele con la piccola raccolta, l’ho vista felice. E’ bello che dei bambini così piccoli dimostrino interesse alle problematiche attuali, come l’animalismo. Da genitori non si può che assecondare il loro spirito. Sono due bambini molto attivi e ci fa piacere vederli condividere le passioni".

Gabriele, amante del disegno, ha quattro gatti e questi animaletti pelosi sono la sua grande passione "Ho due mici dai miei nonni ed altri due a casa con i miei genitori – spiega con le idee ben chiare – Faccio sport da anni e da grande mi piacerebbe fare il tennista oppure il disegnatore". Mentre ci salutiamo Gabriele ci tiene a lasciare il suo biglietto da visita, con il suo indirizzo mail e la dicitura "Gabriele Zucchi arte e disegni". Gabrielino fa sul serio.