Il bilancio dei controlli. Viagra, droga e soldi. Il proibito nei bagagli

FIRENZEDroga, Viagra, orologi di lusso. Ma anche un dente di capodoglio e coralli. Ai varchi dell’aeroporto di Peretola arriva di tutto, ma non passa tutto. Numeri e curiosità che si trovano nel bilancio del 2024 dell’attività in cooperazione fra i funzionari dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza.

La droga. Il monitoraggio di passeggeri in arrivo e in partenza ha permesso di scoprire e sequestrare circa 18 chili di sostanzestupefacenti di vario tipo e ha condotto a un arresto, sei denunce a piede libero per altrettanti passeggeri, nonché numerose segnalazioni alla Prefettura di diversi passeggeri quali consumatoridi droghe.Oltre ai numerosi sequestri di foglie di coca importate da cittadini peruviani, l’operazione più importante dell’anno è stata un sequestro di cocaina per un totale di quasi 14 kg al lordo del confezionamento.

Contrabbando. Sono stati redatti diversi verbali per merce non dichiarata all’importazione. Sono stati sequestrati 3 orologi (marche Cartier e Panerai) e diversi gioielli in oro, il tutto per un valore superiore a 16mila euro per un totale di circa 4.000 euro didiritti evasi. Quanto ai tabacchi,sono stati redatti 18 verbali per l’illecita introduzione di sigarette, sigari e tabacco per un totale di più di 22 kg di tabacco.

I soldi. Nell’ambito della normativa valutaria sono state invece contestate ben 166 violazioni (di cui 6 con sequestro) relative a somme rinvenute per un totale di più di 2,6 milioni di euro che hanno comportato sanzioni amministrative per più di 120mila euro. In tutto il 2024 sono stati effettuati controlli a passeggeri che hanno movimentato denaro per circa 3,5 milioni di euro, anche se sotto la soglia prevista (10 mila euro) dalla normativa valutaria per l’obbligatorietà della dichiarazione. Tali violazioni, ancorché di natura amministrativa, sottolinea la Finanza, "possono celare fenomeni di maggiore gravità quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento di attività illecite, confermando l’importanza di un’attività di controllo ai confini aeroportuali rigorosa e continuativa". Inoltre, in ambito di tutela e salvaguardia delle specie di flora e fauna protette, sono stati sequestrati 1 dente mandibolare di Capodoglio (appartenente alla specie Physeter macrocephalus) e 327 grammi di corallo (nome scientifico Scleractinia spp).

Farmaci e pillole. Per quanto riguarda la salvaguardia della salute pubblica, sono stati effettuati nove sequestri per un totale di quasi 5.000 pasticche tra Viagra (o Sildenafil, principio attivo), Cialis e Tadalafil, nonché più di 1.000 confezioni in gel, sempre degli stessi principi attivi, con relative denunce penali dei trasgressori. Le operazioni più eclatanti sono state inerenti a una cittadina cinese proveniente dalla Cina con 1.900 pasticche di vari medicinali per il diabete e un passeggero dominicano proveniente da Santo Domingo, trovato in possesso di 1.412 pasticche di Sildenafil e Tadalafil, nonché 34 flaconcini con gli stessi principi.

Cibi. Infine, sono stati sequestrati quasi 400 kg di prodotti di origine animale senza la prescritta documentazione sanitaria: oltre 150 kg di carne, più di 60 kg di carne di volatili, quasi 100 kg di formaggie prodotti lattieri e 23 kg di pesce. Bloccati e distrutti da Alia, 600 kg di prodotti, tra frutta, tuberi, funghi e semenze varie, in seguito distrutti a cura di Alia.

Stefano Brogioni